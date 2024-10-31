وزير العمل يبدأ جولة تفقدية في شرم الشيخ ويعلن عن مشروع مركز تدريب مهني للشباب

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ محمد جبران، وزير العمل، جولته صباح اليوم الخميس في مدينة شرم الشيخ بزيارة مكتب العمل، بحضور اللواء خالد متولي نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، واللواء الدكتور خالد مبارك، واللواء رماح السيد هاشم، رئيس مجلس المدينة، ووفاء نجاح، مدير مديرية العمل بالمحافظة.

وتفقد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، مكتب العمل واستمع إلى العاملين، حيث حثهم على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم.

عقد وزير العمل اجتماعًا داخل مكتب العمل مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنشآت السياحية، حيث ناقش معهم سُبل تفعيل التعاون والعمل المشترك في جميع مجالات العمل.

كما تفقد الوزير قطعة أرض مساحتها 4800 متر مخصصة لإقامة مركز تدريب مهني، يهدف إلى تأهيل شباب المحافظة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

يذكر أن جولة الوزير اليوم تتضمن العديد من الفعاليات، منها تسليم عقود عمل للشباب وذوي الهمم، وفعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، وتوقيع بروتوكول تعاون في مجالات التدريب المهني.