خلال ساعات.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 وهذه مواعيد غلق المحلات والكافيهات

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة على بدء التوقيت الشتوي 2024 وانتهاء التوقيت الصيفي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر.

وينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2024 اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند الساعة الثانية عشر مساءً.

وبذلك، يوافق اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 موعد نهاية التوقيت الصيفي في مصر وبدء تطبيق التوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المحلات والكافيهات 2024 بعد تطبيق التوقيت الشتوي:

يوميًا: يبدأ العمل من الساعة 7 صباحًا، ويكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً.

يوما الخميس والجمعة وكذلك في الإجازات الرسمية: يتم تمديد ساعات العمل ساعة إضافية.

المطاعم والكافيهات: تستمر مواعيد الغلق حتى الساعة 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة توصيل الطلبات على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش 2024:

تبدأ الورش عملها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

تستثنى الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

استثناءات من مواعيد الغلق:

توجد أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق مثل المخابز، الصيدليات، محال البقالة، والخضار والفاكهة، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.