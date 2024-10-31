أمطار رعدية بهذه المناطق.. توقعات طقس الساعات القادمة من واقع "الأقمار الصناعية"

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب الرعدية على مناطق من غرب البلاد، والتي يصاحبها سقوط أمطار.

وأضافت "الهيئة" أن حالة الطقس اعتبارًا من غدٍ الجمعة ستشهد ارتفاعًا في نسبة الأمطار، لتبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة ستشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن طقس الساعات القادمة سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويسود في الساعات القادمة طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.