محافظ الجيزة يبحث الموقف التنفيذي بالمشروعات المدرجة في مبادرة حياة كريمة

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تضم مركزي الصف وأطفيح بعدد 42 قرية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ في المشروعات.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بجميع الخدمات التي تهدف إلى الأرتقاء بمستوي حياة المواطنين في القرى والنجوع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات المنتهية للخدمة وعلي رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين.

واطلع المحافظ، خلال الاجتماع، على الموقف العام ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والبالغ عددها 891 مشروع.

وضمت المشروعات التي تم استعراضها خلال الإجتماع موقف "محطات رفع الصرف الصحي - محطات معالجة الصرف الصحي - شبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وخطوط الطرد - محطات مياه الشرب - شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب - الكهرباء - الغاز الطبيعي - الألياف الضوئية - الوحدات الصحية - مشروعات التضامن - المجمعات الحكومية - مراكز الشباب - مشاريع التعليم - العمارات السكنية - الأسواق والمواقف - الطرق الرئيسية والداخلية - الترع والمصارف - أبراج المحمول".