رئيس جهاز شؤون البيئة: لا نستطيع مواجهة البيئة إذا غضبت

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن التغير المناخي أصبح واقعًا نتعامل معه في مختلف مجالات حياتنا اليومية.



وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم المدن العالمي الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، بمشاركة محلية ودولية موسعة.



وأضاف "أبو سنة" في كلمته، أن ملف التغير المناخي أصبح مرتبطًا بعملية التنمية الاقتصادية، حيث أصبح تمويل المشروعات يرتبط بتوافقها مع الاشتراطات البيئية.



وتابع رئيس جهاز شؤون البيئة أن مصر تعمل على تحضير موازنتها الهامة من خلال تمويل وإنشاء مشروعات متوافقة بيئيًا، لافتًا إلى أنه لا يمكن مواجهة البيئة إذا غضبت بأي شكل من الأشكال.



ويتم استضافة يوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، والذي يعقد تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".



ويأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.



وتم اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجًا ملهماً في قيادة العمل المناخي للعديد من المدن على المستويين المحلي والعالمي، في مواجهة التحديات المناخية من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، المواطنين).