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الرئيس السيسي يهنىء الجزائر بذكرى عيد الثورة.. وتركيا بالعيد القومي

12:36 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

وأوفد الرئيس، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تركيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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Asha
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