اليابان تهدي "ألسن عين شمس" مجموعة من الكتب القيمة

كتب- عمر صبري:

شهد السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، احتفالية تسليم كلية الألسن مجموعة قيمة من الكتب المهداة من مشروع "اقرأ عن اليابان".

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، والدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته، عبر السفير الياباني بالقاهرة، عن سعادته بحضور هذه المناسبة وبالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس وسفارة اليابان.

كما أعرب عن سعادته بمشروع "اقرأ عن اليابان"، الذي تم من خلاله إهداء 157 كتابًا مختارًا عن اليابان في مختلف المجالات من ثقافة وفنون وسياسة، شملت كتبًا عن المرأة والكوارث الطبيعية التي واجهت اليابان، متمنيًا أن يستفيد منها طلاب الجامعة وأن تزداد معرفتهم عن اليابان من خلالها.

وأشاد السفير أيضًا بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن ومدى تمكن الطلاب والخريجين من اللغة اليابانية، متمنيًا مزيدًا من التعاون المثمر بين الجامعة وسفارة اليابان.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بالسفير الياباني في كلية الألسن، إحدى أقدم كليات الجامعة والتي تأسست عام 1835 على يد رفاعة الطهطاوي، الكاتب والمترجم والمفكر المصري.

وأكد على خالص التقدير لسفارة اليابان ومشروع "أقرأ عن اليابان" على هديتهم الثمينة المتمثلة في مجموعة قيمة من الكتب ذات الفائدة الكبيرة للباحثين والدارسين في مختلف التخصصات، مثل الأدب والتاريخ واللغة اليابانية والسياسة والاقتصاد، وهو ما من شأنه إثراء مكتبات الجامعة وتوفير معلومات قيمة للباحثين. وهذا يؤكد على عمق العلاقات بين جامعة عين شمس وكلية الألسن والسفارة والمؤسسات اليابانية الشريكة، والتي تنبع من الروابط القوية التي تربط بين البلدين الصديقين، مصر واليابان، منذ عقود. متمنيًا أن تساهم الكتب المهداة في تعزيز التفاهم المتبادل بين اليابان ومصر من خلال تعميق فهم الشباب المصري لدولة اليابان وثقافتها ولغتها وتاريخها، مشيدًا بالدور البارز لسفارة اليابان والمؤسسات اليابانية في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد أن جامعة عين شمس تربطها علاقات قوية بالجامعات اليابانية، حيث توجد عدة شراكات وزيارات متبادلة، على سبيل المثال زيارة جامعة كيوشو لجامعة عين شمس هذا الشهر بهدف توسيع مجالات التعاون، خاصة وأنه تم توقيع بروتوكول سابق بين الجانبين. معربًا عن تمنياته باستمرار التعاون البناء والمثمر بين جامعة عين شمس وكافة الجامعات والمؤسسات التعليمية في اليابان.

وجهت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، الشكر للسفارة اليابانية على الكتب المهداة للكلية، مؤكدة أنها تعد إضافة ممتازة إلى المصادر الثقافية للطلاب، وخاصة المجموعة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والفلسفة اليابانية والأدب والفنون.

وأضافت أن تلك المبادرات المستمرة على مدار السنوات الماضية تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين مصر واليابان، والتي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في عدة مجالات.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم العالي، شهد الطرفان المصري والياباني زخمًا إيجابيًا حيث قاما بإنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن، والذي يعد ثاني قسم متخصص في هذا المجال على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي كان بمثابة فرصة عظيمة للنظر في مستقبل الدراسات اليابانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولتحقيق ذلك، تمت الاستعانة بنخبة من الخبراء اليابانيين المتميزين لتعزيز الدراسات اليابانية.