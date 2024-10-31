"الأوقاف": 100 ندوة عن العواقب المدمرة للإلحاد بالمديريات الإقليمية الاثنين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تنظم وزارة الأوقاف، الاثنين المقبل عقب صلاة العشاء، 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات تحت عنوان: "من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع"، وذلك في إطار جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وحددت الأوقاف، المساجد المشاركة في الندوة العلمية على النحو التالي:

مساجد القاهرة:

مسجد الرحمن الأحمر بالرحاب- القاهرة الجديد، و مسجد خاتم المرسلين- الشروق، ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها)- الدرب الأحمر، ومسجد الأشراف بالبركة.

مساجد القليوبية:

مسجد عبد الفتاح قمر- بنها، ومسجد المجمع الإسلامي- الحي الأول- العبور، و مسجد الفران- الدير - طوخ، و مسجد الساحة الجديد-شبين القناطر.

مساجد الغربية:

مسجد الشيخة صباح-طنطا أول، و مسجد سيدي أحمد البدوي- طنطا أول، و مسجد أبو الفضل الوزيري– المحلة الكبرى، ومسجد الدماطي بطنطا.

مساجد الدقهلية:

مسجد الكبير قولنجيل بمدينة المنصورة، و مسجد النصر بمدينة المنصورة ، و مسجد الرحمة– مدينة دكرنس، ومسجد الكبير - ميت أبو الحسين – أجا.

مساجد الإسماعيلية:

مسجد الرحمن- المحطة، مسجد الإيمان والتقوى- الشيخ زايد- الإسماعيلية.

مساجد كفر الشيخ:

مسجد الكبير - سيدي سالم غرب، و مسجد الخياط- كفر الشيخ غرب،و مسجد سيدي طلحة- كفر الشيخ غرب، ومسجد التحرير- كفر الشيخ غرب، و مسجد البرهامي– دسوق قبلي، و مسجد الشريف- دسوق قبلي، زمسجد الشريف –محلة مالك- دسوق بحري.

مساجد مطروح:

مسجد عطيوة - شرق مطروح.

مساجد الوادي الجديد:

مسجد البساتين الكبير – الخارجة، ومسجد الشلايلة- موط- الداخلة.

مساجد بني سويف:

مسجد الإيمان – ش المدارس - بندر بني سويف، ومسجد عمر بن عبد العزيز - بندر بني سويف، ومسجد عمار بن ياسر – الحي الأول – شرق النيل - بندر بني سويف، ومسجد الحاج حزين - ميدان مولد النبي - بندر بني سويف.

مساجد أسيوط:

مسجد الفردوس – السادات- جنوب المدينة، مسجد الأموي الكبير- العتبة الزرقاء- غرب المدينة، ومسجد هانم بسيوني-شرق المدينة، والمسجد الكبير بالوليدية- شمال المدينة، ومسجد المجاهدين- غرب أسيوط، و مسجد التقوى- ش ثابت- أسيوط، ومسجد عمر مكرم- أسيوط.

مساجد البحر الأحمر:

مسجد المركز الإسلامي – سفاجا

مساجد المنوفية:

مسجد الأنصار - شبين الكوم، ومسجد القصاص- كفر طنبدي، ومسجد الرؤوف الرحيم- شبين الكوم، ومسجد أبو المكارم- شبين الكوم.

مساجد سوهاج:

مسجد الشهيد عبد المنعم رياض- سوهاج، ومسجد الحق – سوهاج، والمسجد الكبير- بني حميل، ومسجد آل نفادي – طهطا، ومسجد الحاج عبد العال- طهطا.

مساجد الأقصر:

مسجد أبو عياد- بندر الأقصر، ومسجد الحرمين- الغريرة، ومسجد أبو شوشة بالإقالتة- القرنة، ومسجد العتيق- كورنيش النيل- إسنا، ومسجد الرضا- أرمنت الحيط، ومسجد العتيق- أرمنت، ومسجد الرحمن- طيبة، ومسجد أبو نعيم- أصفون.

مساجد البحيرة:

مسجد السد العالي- دمنهور، ومسجد الثورة بكفر الدوار، ومسجد ناصر بمدينة دمنهور، ومسجد أبو مندور برشيد.

مساجد الجيزة:

مسجد المدينة المنورة- حدائق الأهرام، ومسجد الإخلاص- أبوصير، ومسجد الهداية- مركز الشباب- الجلاتمة، ومسجد الصباح- الهرم.

مساجد الشرقية:

مسجد الفتح- الزقازيق، ومسجد المجمع الإسلامي بالنخاس- القنايات، ومسجد الملكين- تل راك، والمسجد الكبير – قرية خلف الله - أبو كبير، ومسجد ستيتة نصار- الإبراهيمية، ومسجد المزينين- القرين، ومسجد الإمام عبد الحليم محمود- بلبيس، ومسجد أبو العلا حسان- أبو حماد، ومسجد زاد المعاد- العاشر من رمضان، زمسجد النصر- أبو حماد.

مساجد شمال سيناء:

مسجد المجمع الإسلامي– المساعيد، مسجد أم القرى – العريش.

مساجد السويس:

مسجد المصطفى الملك عبدالله – عتاقة

مساجد الإسكندرية:

مسجد حاتم- سموحة، مسجد حسن علام – سموحة، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر حمدي- القلعة محور المحمودية، ومسجد الشعراوي- لوران.

مساجد جنوب سيناء:

مسجد الزهراء- طور سيناء.

مساجد المنيا:

مسجد مصطفى عمر- دير مواس، ومسجد أبوبكر السمسطاوي– بندر مغاغة، ومسجد الفولي– المنيا الجديدة، ومسجد التحرير – شلبي.

مساجد بورسعيد:

مسجد التوكيلات الملاحية- إدارة الشرق وبور فؤاد.

مساجد أسوان:

مسجد الرضوان- الكرور، ومسجد عبد الرحمن- الكرور.

مساجد دمياط:

مسجد الغربي بالروضة– بندر دمياط، مسجد الدعوة- دمياط الجديد.

مساجد الفيوم:

مسجد الفتح - قحافة- بندر أول الفيوم، ومسجد عبد الله وهبي – بندر ثان، ومسجد الهواري- ترسا، ومسجد والي ميزار - غرب الوادي.

مساجد قنا: