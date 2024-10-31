رئيس الوزراء: مدن مصر الساحلية تتعرض لضغوط متزايدة بسبب التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اختيار الإسكندرية لاستضافة يوم المدن العالمي يجسد أهمية الجهود المبذولة من المدن الساحلية في التكيف مع التغيرات المناخية.

وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم المدن العالمي، والذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته بالمؤتمر، "نتطلع لتسليط الضوء على التجربة التنموية المصرية، مع رؤية واضحة لضرورة مواجهة التحديات المناخية، خاصة بالنسبة للمدن التي تتعرض لضغوط متزايدة مثل مدن مصر الساحلية."

وشدد على التزام الحكومة المصرية بإحراز تقدم كبير في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تقدمت مصر في التصنيف العالمي إلى المرتبة 86 على مستوى العالم.

وأشار إلى أن أكبر تحدٍ أمام الخطة الطموحة للتنمية المستدامة هو توفير التمويل، وقد أطلقت الحكومة الاستراتيجية المتكاملة للتمويل لتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويتم تنظيم يوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، ويعقد تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية."

ويأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وتم اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجاً ملهماً في قيادة العمل المناخي للعديد من المدن على المستويين المحلي والعالمي في مواجهة التحديات المناخية، من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني – المواطنين).