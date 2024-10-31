محافظ الإسكندرية: المحافظة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات العشر

كتب- محمد نصار:

قال اللواء أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، إن مدينة الإسكندرية تضم أقدم طريق عرفه العالم، فضلًا عن احتضانها لمكتبة الإسكندرية العظمى التي تحتوي على أكثر من 500 ألف مخطوط في مختلف الفنون والعلوم.

وانطلقت قبل قليل فعاليات "يوم المدن العالمي"، الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وأضاف "سعيد" في كلمته أن المدينة ساهمت عبر تاريخها العريق في تشكيل عالمنا المعاصر، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير في نشر الأديان السماوية.

وطالب بضرورة اتخاذ تدابير سريعة وفعّالة لمواجهة أزمة المناخ، وتحقيق التحضر المستدام، وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، مع تعزيز المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في مشروعات المناخ المختلفة.

وأوضح أن مصر نفذت خلال السنوات العشر الماضية مشروعات تنموية عملاقة في الإسكندرية حققت من خلالها طفرة تنموية غير مسبوقة، وعلى رأسها مشروعات الإسكان البديل المتكامل المرافق، ونقل سكان المناطق الخطرة وغير الآمنة إليها.

ويتم تنظيم يوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، ويعقد تحت شعار "صُنّاع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".

ويأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وتم اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجًا ملهمًا في قيادة العمل المناخي لكثير من المدن على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني – المواطنون).