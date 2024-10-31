نقيب التمريض تُهنئ الرعاية الصحية على حصد الجوائز الماسية والذهبية في "MedHealth"

كتب- أحمد جمعة:

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في فعاليات الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية "ميدهيلث - MedHealth" والذي انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 29 و30 أكتوبر 2024، الذى يتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيس الاتحاد.

وأعربت نقيب التمريض، عن فخرها بالفوز الكبير الذي حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية ممثلةً عن مصر، حيث حصدت جائزتين مرموقتين من الاتحاد في مجالي سلامة المرضى والتحول الرقمي للرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، كما نالت خمس مستشفيات تابعة للهيئة جوائز في عدة فئات، ضمن منافسة قوية شملت أكثر من 213 متسابقًا من مختلف الدول العربية.

وقدمت "محمود" تهنئتها للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، لنجاح الهيئة في اقتناص الجائزتين اللتين تُعدّان من أكبر جوائز اتحاد المستشفيات العربية، وهو ما يعكس التفوق الكبير للهيئة في تحقيق معايير سلامة المرضى والالتزام بتحقيق التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

كما وجهت تهنئة لاتحاد المستشفيات العربية وقياداته بمناسبة الذكرى الفضية لتأسيسه، متمنيةً لهم المزيد من التقدم والتميز في مجالات الرعاية الصحية، مؤكدةً أن الملتقى قدّم منصة مثالية للتعاون وتبادل الخبرات والأفكار حول القضايا الصحية الهامة.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، كلمة مسجلة عبر فيها عن حرصه على تطوير المنظومة الصحية بدعم من القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن المستشفيات الفائزة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تضمنت مستشفيات بارزة، منها مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، ومستشفى طيبة التخصصي، التي حازت على جوائز "البطل الذهبي" في فئتي أكثر المستشفيات أمانًا وثقافة سلامة المرضى، كما حصل مجمع الإسماعيلية الطبي ومجمع الشفاء الطبي على جوائز "البطل الفضي"، مما يعكس تميز هذه المنشآت في الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.