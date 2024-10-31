3 ملفات.. وزير الكهرباء يترأس اجتماعًا مع رؤساء شركات التوزيع بعد قليل

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيعقد في تمام الحادية عشرة صباحًا اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات التوزيع، بحضور قيادات الوزارة والشركة القابضة للكهرباء؛ لمناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بشكاوى المبالغة في حساب قيمة الضبطيات القضائية، ومحاضر سرقات التيار الكهربائي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي في مختلف المناطق، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للإسراع في تركيب العدادات الكودية بهدف خفض نسبة الفقد الفني.

وبحسب المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، فإن وزير الكهرباء طلب من الشركات التسع إعداد عرض تقديمي (برزنتيشن) عن ما تم تنفيذه وإنجازه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وما تم تطبيقه من تعليمات على أرض الواقع، وفي مقدمتها تركيب العدادات الكودية لكافة العقارات المخالفة والعشوائية؛ مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء وجه بإلغاء قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر الصادر يوم الخميس الماضي والمتعلق بوقف تقسيط قيمة المقايسات والعدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، لما سببه من ارتباك كبير في سير العمل داخل أروقة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن من حق أي مواطن تقسيط قيمة المقايسة أو العداد عبر كارت الشحن، مع إتاحة التقسيط عبر البنوك في حال رغبة المشترك بذلك، مع التأكيد على التقسيط لكبار المشتركين من خلال البنوك أو أنظمة التقسيط المختلفة.

وكشف مصراوي أمس عن إلغاء قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بوقف تقسيط قيمة المقايسات والعدادات للمباني العشوائية والمخالفة.