مدير مكتبة الإسكندرية: يوم المدن العالمي يعكس الاهتمام بالشباب

كتب - محمد نصار:

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن شعار يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، يعكس 4 موضوعات مهمة.



وانطلقت قبل قليل فعاليات يوم المدن العالمي، الذي تستضيفه محافظة الإسكندرية، بمشاركة محلية ودولية موسعة.



وأضاف زايد في كلمته أن هذه الأهداف تعكس أيضًا اهتمام استراتيجية الدولة المصرية بوضع الشباب في بؤرة الاهتمام من أجل تكوينهم وبناء تطلعاتهم للمستقبل.



كما يُعد رفع الوعي المناخي ركيزة أساسية في تكوين ومستقبل هؤلاء الشباب، حيث كانت للمدن نصيب كبير في هذه الاستراتيجية، وفق زايد.



وتابع أن مكتبة الإسكندرية تدعم نشر الوعي بمشكلات الشباب، بما في ذلك مشكلات البيئة والتغير المناخي وتأثيره.



ويتم تنظيم يوم المدن العالمي بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وبالشراكة مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، ويعقد تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".



ويأتي يوم المدن العالمي في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، الذي سيعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.



وتم اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجًا ملهِمًا في قيادة العمل المناخي للعديد من المدن على المستويين المحلي والعالمي، في مواجهة التحديات المناخية من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني – المواطنين).