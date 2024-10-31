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زلزال شرم الشيخ.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الهزة الأرضية

08:51 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

هزة أرضية

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كتب- عمر صبري:

أعلن معهد البحوث الفلكية، قبل قليل، عن تسجيل محطات شبكة الزلازل القومية هزة أرضية على بعد 12 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة صباحا و34 دقيقة.

وأضاف المعهد في بيان توضيحي للهزة الأرضية، أن الزلزال جاء بقوة 4.25 درجة على مقياس ريختر بعمق 8.5 كيلو متر.

وأكد المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بتلك الهزة الأرضية.

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