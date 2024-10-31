هزة أرضية شمال شرق شرم الشيخ.. والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل

كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطة رصد الزالزل التابعة للمعهد، رصدت حدوث هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بناحية شمال شرق شرم الشيخ.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفليكية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الهزة الأرضية التي شعر به المواطنين صباح اليوم الخميس، وقعت على بعد 12 كيلو من شمال شرق مدينة شرم الشيخ، بقوة بلغت حوالي 4.25.

وأشار إلى أن المعهد سيقوم بإصدار بيان بعد قليل يكشف خلاله تفاصيل الزلزال.