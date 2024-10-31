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الجمعة.. الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادي الأولى 1446 هجريًا

02:38 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

استطلاع هلال

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كتب- محمد فتحي:

تُجري دار الإفتاء المصرية، غدا الجمعة، تحديدًا عقب صلاة المغرب، استطلاع هلال شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجريًا.

ويولد هلال شهر جمادي الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:48 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هجريا، والموافق 1-11-2024 وهو يوم الرؤية، وفقًا للحسابات الفلكية.

ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة بـ10 دقيقة، أما في القاهرة يكون قبل الغروب بـ13 دقيقة.

كما يغرب القمر في باقي المحافظات المصرية بمدد تتراوح بين 10: 13 دقيقة، إذ تتراوح المدد في العواصم والمدن العربية والإسلامية 2: 17 دقيقة.

بذلك يكون يوم السبت 2-11-2024 هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1446هجريا، كما تكون غرة شهر جمادي الأولى 1446هجريا فلكيًا يوم الأحد 3-11-2024.

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