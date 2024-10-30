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ملك البحرين يستقبل مفتي الجمهورية بقصر الصخير

11:40 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

ملك البحرين يستقبل مفتي الجمهورية بقصر الصخير

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اليوم الأربعاء في قصر الصخير، الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية و الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين لحضور اجتماع اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي الذي تستضيفه المملكة بداية العام المقبل.

ورحب ملك البحرين بمفتي جمهورية مصر والوفد، متمنيًا للمشاركين في هذا الاجتماع المبارك كل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم قضايا الأمة ويعزز قيم التضامن والتلاحم والتكاتف بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات الراهنة، معرباً عن حرص مملكة البحرين الدائم على دعم مسار العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق الأخوي مع شقيقاتها الدول الإسلامية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم.

وأكد ملك البحرين على نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين مختلف الأديان والمذاهب ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات، مشيدا بدور الأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في خدمة الدين الحنيف والتعريف بمبادئه ونشر تعاليم الإسلام السمحة وقيمه العظيمة في الاعتدال والتسامح والمحبة.

من جانبه، نقل مفتي جمهورية مصر العربية تحيات الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتقديره لملك البحرين ولمبادرة جلالته لاستضافة مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي، وجهود مملكة البحرين الشقيقة في التنظيم والإعداد المتميز للمؤتمر وتوفير كافة الإمكانات لإنجاحه، وثمن فضيلة المفتي دور مملكة البحرين الهام بقيادة جلالته في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين ونشر تعاليم الدين الحنيف وقيمه النبيلة التي تحث على التسامح والوسطية ومبادراتها الرائدة في تعزيز الحوار والأخوة الإنسانية والتعاون بين الشعوب .

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية الأزهر الشريف مؤتمر الحوار الإسلامي
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