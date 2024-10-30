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بعد تحقيق ساعتين.. "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب 3 أشهر

10:53 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

ياسمين الخطيب

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كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.

كان نقيب الإعلاميين، أصدر قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها على خلفية استضافة البلوجر هدير عبدالرزاق.

وأوقف المجلس الأعلى للإعلام، أمس، برنامج "شاي بالياسمين" وتغريم قناة النهار 200 ألف جنيه.

ووفق بيان نقابة الإعلاميين، الأربعاء، مثلت ياسمين الخطاب برفقة الهيئة القانونية لقناة النهار للتحقيق داخل مقر نقابة الإعلاميين مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 في تمام السادسة مساءً، وبعد جلسة تحقيق أستمرت أكثر من ساعتين ثبت من خلالها الإدانة والمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني بباب المبادئ العامة، كما يلي:

المادة (٢) تنص على: احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

المادة (٦) في باب الواجبات: الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافي الآداب العامه والقيم المجتمعية.

مخالفة مدونة السلوك المهني في المادة الثالثة عشرة، وتنص على: الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه في الحوار والخطاب الصحفي والإعلامي، وعدم استخدام او السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي أو الترخص في القول والفعل.

وأضافت النقابة، أنه ثبت من خلال التحقيقات وتقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة مسئولية كل من: رئيس تحرير البرنامج ومخرجه في حدوث هذا الخطأ والتجاوز المهني الجسيم.

وتابعت: قرر نقيب الإعلاميين منع رئيس تحرير البرنامج، ومخرج البرنامج من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.

الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ياسمين الخطيب البلوجر هدير عبدالرزاق المجلس الأعلى للإعلام برنامج شاي بالياسمين نقابة الإعلاميين
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