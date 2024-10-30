هيئة الاستشعار: براءات اختراع جديدة في علوم الفضاء وصور الأقمار الصناعية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور عادل شلبي، رئيس شعبة الدراسات البيئية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، نجاح الهيئة في تسجيل 3 براءات اختراع جديدة لاستخدامات علوم الفضاء وصور الأقمار الصناعية في مختلف المجالات الحيوية، ويجري حاليا الإعداد لتسجيل 7 براءات اختراع أخرى.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي الذي نظمه المركز القومي للبحوث بحضور لفيف من ممثلي الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والشركات ونخبة من العلماء والباحثين المصريين والأجانب من مختلف الدول ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار "شلبي"، إلى حرص الهيئة على دعم جهود تطوير قدرات الشباب وإبداعاتهم ليكونوا قادرين على الابتكار والتميز، موضحا أنه تم تدريب 400 متدرب على ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في المجالات المُرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى تعاون الهيئة مع مختلف والجامعات المصرية والجهات والمراكز البحثية التابعة لوزارتي التعليم العالي والزراعة، بالإضافة إلى التعاون مع جهات دولية مرموقة.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء حجاج المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث ومنسق المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين المراكز والهيئات البحثية وتعزيز دور مكاتب براءات الاختراع، ودعم أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث والشركات لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت أهمية الملكية الفكرية لدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الابتكار في الزراعة واستخدام الطرق الحديثة والذكية في الزراعة واستصلاح الأراضي واستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها.

وأوضحت أن المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين أعضاء هيئة التدريس وهيئات البحوث والشركات بما يدعم دعم الصناعة والزراعة والارتقاء بالاقتصاد الوطني.

ويبحث المؤتمر عددا من المحاور أبرزها (دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز البحث العلمي، والابتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، والتطبيقات الذكية في الزراعة لتحقيق استدامة الأمن الغذائي، المبدع الصغير وتنمية مهارات الإبداع، وأنواع الملكية الفكرية وكيفية كتابة براءة الاختراع).

وعلى هامش المؤتمر، يُعقد معرض لبعض المنتجات البحثية والبراءات في مجال الابتكارات الزراعية والتطبيقية، حتى يطلع الحضور على أبرز هذه المنتجات والعمل على تسويقها وتحقيق أقصى استفادة منها.