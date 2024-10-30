حدث في 8 ساعات| الحكومة تدرس حزمة اجتماعية للمواطنين وشروط جديدة للقروض الخارجية

كتب- محمد أبو بكر:

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: ندرس حزمة اجتماعية للمواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، إن مجلس الوزراء ينتوي دراسة حزمة اجتماعية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

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أول تعليق لوزير الآثار بشأن طلاء تماثيل أسود قصر النيل: لدينا دليل على صحة إجراءاتنا

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن ما أُثير حول طلاء تماثيل أسود قصر النيل، إن الموضوع أخذ ضجة كبيرة، فالموضوع ببساطة أن هناك حملةً من محافظة القاهرة لعمل صيانة لتماثيل قصر النيل.

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السيسي يجري اتصالًا بنظيره الجيبوتي.. ماذا دار بينهما؟

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددين على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية، والاستمرار في دفع التعاون المشترك وتكثيف وتيرته في مختلف الملفات، خاصةً في القطاع الاقتصادي، وفي مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، ومواصلة التشاور والتنسيق المشترك في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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بعد 8 سنوات.. مصر للطيران تتسلم التقرير النهائي لحادث تحطم طائرة باريس

أعلنت شركة مصر للطيران، تسلمها التقرير النهائي الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري بشأن الرحلة رقم MS804 والتي تحطمت أثناء عودتها من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي وكان علي متنها 66 راكبًا.

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الحكومة تقر شروطا جديدة للقروض الخارجية.. وتعيد تشكيل اللجنة المختصة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، ومن بينها:

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بدء التشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي المصري- السعودي.. وموعد انتهاء المشروع

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بكل الأطراف القائمة على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي، والتنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح في ما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل، وزيادة الورادي والعمل على التوازي في الاتجاهات المختلفة؛ للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التي يمر من خلالها خط الربط، للتأكد من إنهاء الأعمال في إطار الخطة الزمنية المحددة.

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وزير الأوقاف يختار أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي، العميد السابق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر، للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلفا للدكتور محمد عزت.

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الحكومة تعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وجاء من بينها:

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علاج وتسهيل سفر.. مصدر بالصحة يكشف الخدمات المقدمة لمصابي غزة

كشف مصدر بوزارة الصحة أن مصر استقبلت نحو 5 آلاف مصاب وجريح من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر من العام الماضي، والذين جرى علاجهم في المستشفيات المصرية وتماثل العديد منهم للشفاء حالياً.

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بينها توفيق أوضاع كنائس.. 7 قرارات حكومية جديدة في الاجتماع الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.

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ضحايا حوادث في 3 محافظات.. وزير العمل: صرف 1.9 مليون جنيه تعويضات لـ18 عاملًا

أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

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