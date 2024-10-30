زاهي حواس يوجه رسالة لوزير الأثار بشأن أسعار تذاكر دخول المتاحف

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، إن الدكتور فاروق حسني صاحب فكرة المتحف المصري الكبير الذي يضم أعظم ملوك مصر وأكثر من 100 تمثال معروض بشكل مميز في المتحف المصري الكبير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ،ببرنامج "صالة التحرير "، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد الزائرين للمتاحف يتجاوز الـ 10 آلاف يوميا، وسعر التذكرة لا يتجاوز الـ 1100 جنيه للأجنبي، مؤكدا على ضرورة رفع أسعار التذاكر على المتحف المصري الكبير.

وطالب الدكتور زاهي حواس؛ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، برفع أسعار تذاكر المتاحف على السائح الأجنبي، مع إلزامه بدفع قيمة التذكرة بالعملة الأجنبية، معلقا: السائح في نيويورك يدفع 22 دولارا لدخول متحف.

وأوضح أن الدولة تحتاج إلى زيادة عدد الفنادق المجاورة للمتاحف، موضحا أن هناك مشكلات تواجه السياحة في مصر بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث يظن البعض أن التوترات في لبنان وغزة تؤثر على مصر.

كما أشار عالم الآثار الكبير، إلى أن السائح التقليدي، يزور محافظات القاهرة والأقصر وأسوان، منوها على ضرورة التنسيق مع شركات السياحة، لتقديم برامج سياحية مطورة وتضم أماكن أكثر، ليظل السائحين مدة أكبر في مصر.

وتابع: الدولة تسعى للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحا أن محافظة الأقصر تعاني من نقص في الفنادق، مؤكدا ضرورة تأهيل الطريق الغربي في الصعيد.