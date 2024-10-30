مدبولي يكشف سبب اللجوء لاستيراد البيض

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن قرار فتح باب استيراد البيض جاء كحل فوري وسريع لتحقيق التوازن في الأسعار.

وأضاف "مدبولي"، أن هذا الإجراء ليس حلًا مستدامًا، قائلًا:"ندعم صناعة البيض عبر عدة إجراءات، ولكن المشكلة في الحلقات الوسيطة".

وكشف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس بحضور وزيري المالية والسياحة، أن الحكومة تتحمل دعمًا شهريًا بقيمة 10 مليارات جنيه للمنتجات البترولية، مشيرًا إلى دراسة الحكومة لبرامج حماية اجتماعية جديدة تواكب احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة.