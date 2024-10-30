وفد من السفارة الكويتية يزور مقابر شهداء الكويت خلال حرب أكتوبر بالجيش الثالث

كامل العدد.. إيهاب توفيق يتألق على مسرح البالون

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كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفارة الكويتية بالقاهرة لمقابر شهداء دولة الكويت خلال حرب أكتوبر بالجيش الثالث الميدانى.

وخلال الزيارة، تم وضع أكاليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة وتقديرًا لتضحياتهم ومشاركتهم فى حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.

يأتي ذلك تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار حرص جميع الدول العربية على إحيــــاء ذكرى النـــصر العظــــيم.