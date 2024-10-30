أول تعليق لوزير الآثار بشأن طلاء تماثيل أسود قصر النيل: لدينا دليل على صحة إجراءاتنا

كتب- أحمد السعداوي:

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن ما أُثير حول طلاء تماثيل أسود قصر النيل، إن الموضوع أخذ ضجة كبيرة، فالموضوع ببساطة أن هناك حملةً من محافظة القاهرة لعمل صيانة لتماثيل قصر النيل.

وأضاف فتحي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنهم استعانوا بالمجلس الأعلى للآثار؛ للتنظيف بالهواء وفُرش خفيفة وغسيل التماثيل بصابون متعادل، وتم وضع عازل، يبدو أنه لامع؛ لكن مع الوقت يأخذ شكله الطبيعي.

وأوضح وزير السياحة والآثار: ما فعلناه طبيعي ومدروس، وعملنا قبل كده صيانة، ولما كشفنا على التماثيل لم نجد صدأ، وهذا دليل على جودة الترميم.

وتابع فتحي: عندنا دروس مستفادة من هذا، وهي تحري الدقة لكل موضوع، بنقول دائمًا ليه بنقول دي آثار ودي مش آثار؟ عشان كل حاجة لها قانون، لما بنقول دي مسجلة آثار، مش معناه إنها مش مسجلة هنضحي بها، فالدولة ملتزمة بالحفاظ على آثارها وإرثها الثقافي.