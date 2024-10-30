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رئيس الوزراء: عبرنا أزمة نواقص الأدوية.. وكل الأصناف الأساسية متوفرة بالكامل

04:49 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة نواقص الأدوية انتهت خلال الأيام الأخيرة، مع توفير كافة الأدوية الأساسية للمرضى.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "بالنسبة لقطاع الأدوية نجحنا في عبور الأزمة التي كانت في فترة ما، وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل، ونعمل مع كل شركات التصنيع لزيادة المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر".

وأشار رئيس الوزراء إلى منظومة التتبع الدوائي التي تعكف هيئة الدواء المصرية على تنفيذها حالياً.

وقال مدبولي: "ستكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن الدواء من خلال منظومة "الباركود" لنعرف أين تتواجد عبوات الأدوية للاطمئنان أنه لا توجد أي محاولة للتلاعب أو ممارسات احتكارية".

الدكتور مصطفى مدبولي أزمة نواقص الأدوية رئيس مجلس الوزراء
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