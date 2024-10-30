رئيس الوزراء: عبرنا أزمة نواقص الأدوية.. وكل الأصناف الأساسية متوفرة بالكامل

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة نواقص الأدوية انتهت خلال الأيام الأخيرة، مع توفير كافة الأدوية الأساسية للمرضى.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "بالنسبة لقطاع الأدوية نجحنا في عبور الأزمة التي كانت في فترة ما، وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل، ونعمل مع كل شركات التصنيع لزيادة المخزون الاستراتيجي لمدة 6 أشهر".

وأشار رئيس الوزراء إلى منظومة التتبع الدوائي التي تعكف هيئة الدواء المصرية على تنفيذها حالياً.

وقال مدبولي: "ستكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن الدواء من خلال منظومة "الباركود" لنعرف أين تتواجد عبوات الأدوية للاطمئنان أنه لا توجد أي محاولة للتلاعب أو ممارسات احتكارية".