بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء بحضور وزيرَي المالية والسياحة والآثار

يعقد مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرَي المالية والسياحة والآثار، للحديث عن أبرز الموضوعات والملفات الأسبوعية.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، ومن بينها:

موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.