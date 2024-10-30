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ضحايا حوادث في 3 محافظات.. وزير العمل: صرف 1.9 مليون جنيه تعويضات لـ18 عاملًا

04:25 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

محمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والإسكندرية بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

وبدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة، و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات"،بحلوان، وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر إثنين من العمال لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل في محافظتي الشرقية والإسكندرية بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما.

وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسي.

وتابع وزير العمل: الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم".

محمد جبران وزير العمل تعويضات
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