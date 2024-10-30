ما أهمية تلقي اللقاحات؟.. مدير تطعيمات "المصل واللقاح" يكشف

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن أهمية تلقي اللقاحات ودورها في القضاء على الكثير من الأمراض.

وقال محمدي في فيديو توعوي نشرته وزارة الصحة، إن "التطعيمات هي الأداة الوحيدة الفاعلة التي عن طريقها يمكن مواجهة الأمراض المعدية ويتم السيطرة عليها وصولا للقضاء عليها تماما".

وأوضح محمدي أن هذا حدث مع مرض الجدري الذي اختفى من العالم 1980، متابعا: "نتوقع أن يحدث ذلك قريبا مع شلل الأطفال للقضاء على المرض تماما ويختفي من الوجود وميبقاش فيه أي تخوف، وهذا يكون عبر استخدامنا للقاحات والتطعيمات بصفة عامة".

وسبق أن شدد مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح على ضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية، مبينًا أن التوقيت الأفضل للحصول عليه يكون في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وشدد على أن لقاح الإنفلونزا آمن ويجب الحصول عليه لتقوية المناعة فى مواجهة المرض.