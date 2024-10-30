علاج وتسهيل سفر.. مصدر بالصحة يكشف الخدمات المقدمة لمصابي غزة

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة أن مصر استقبلت نحو 5 آلاف مصاب وجريح من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر من العام الماضي، والذين جرى علاجهم في المستشفيات المصرية وتماثل العديد منهم للشفاء حالياً.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه جرى تسهيل سفر 1885 مصابا من غزة للعلاج في الخارج، بعد استقباله في مصر، قبل أن يتم التنسيق لسفرهم لنحو 13 دولة عربية وأجنبية.

وأشار إلى أن الحالات توزعت بين الإمارات وتركيا وقطر وهي الدول التي استقبلت العدد الأكبر من المصابين، إلى جانب تونس والأردن والجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وسبق أن أكد وزير الصحة تقديم الدعم الصحي لأكثر من 5000 من الفلسطينيين خلال عام إزاء الأحداث الراهنة.

وتضمنت تلك الخدمات توفير 1.656 سرير رعاية كبار و191 سرير رعاية أطفال، و10 آلاف سرير داخلي، و193 سرير حروق، و25 ألف كيس دم، و163 مستشفى، و867 حضانة، و35 ألف طبيب و39 ألف تمريض، وإجراء 693 جلسة غسيل كلوي، فضلاً عن المناظرة الصحية لـ 1.909 حافلة بإجمالي 89.374 حالة، وتوفير التطعيمات الروتينية لـ 21.485 طفلا.