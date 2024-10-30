إنهاء المنازعات الضريبية.. "خطة النواب" تكشف آخر مستجدات مناقشة مشروع القانون

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية، وَفق مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.

واقترح النائب حمادة زهير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 أشهر على أن تكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى بموافقة رئيس الوزراء.

وطالبت النائبة ميرفت أليكسان، بالكشف عن حجم الطلبات التي تم إنجازها منذ آخر قانون، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتباره خطوة مهمة لتحقق استقرارًا للممول ودخلًا مباشر للمصلحة.

وشددت أليكسان على ضرورة الكشف كذلك عن المستهدف من الحصيلة الضريبية في ضوء التعديل التشريعي.