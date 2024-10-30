محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار

كتب- محمد أبو بكر:



أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.



أكد المحافظ أنه تم وضع خطة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ومراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها ورفع الكابلات الكهربائية فضلاً عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود.



تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية للوقوف على الاستعدادات النهائية.



ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف الصحي والتأكد من جاهزيتها.



كلف المحافظ رؤساء الأحياء و المراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع نشر المعدات بالبؤر الساخنة إستعداداً لسقوط الأمطار، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على حاله مخرات السيول وسلامة الجسور على جميع المصارف.

كما شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها وتركيب العوازل بها ورفع الوصلات وأي كابلات كهربائية بالطرق والمحاور حفاظاً على سلامة المواطنين.

