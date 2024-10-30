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وزير الأوقاف يختار أمينا عاما جديدا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

01:29 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي، العميد السابق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر، للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلفا للدكتور محمد عزت.

وشغل البيومي شغل منصب عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق السابق، وعضو هيئة تدريس بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر.

حصل على درجة الدكتوراة عن موضوع : العقل في القرآن الكريم وأثره في الفكر الإسلامي ، وموضوع رسالته في الماجستير : المذهب العقلي عند ديكارت وأثر الفكر الإسلامي فيه، وهو عضو محكم بهيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف، ومحاضر بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وخبير تدريبي بجامعة الدول العربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وعمل بجامعة الإمارات بكلية القانون.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلية أصول الدين والدعوة
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