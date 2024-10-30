اتحاد المستشفيات العربية: فوز مصر بالجائزتين الماسية والذهبية في سلامة المرضى والتحول الرقمي

كتب- أحمد جمعة:

فازت مصر، ممثلةً في "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، بالجائزتين الماسية والذهبية من اتحاد المستشفيات العربية في مجالي سلامة المرضى والتحول الرقمي للرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى فوز 5 مستشفيات تابعة للهيئة في عدد من المجالات، وذلك ضمن منافسات ضمت أكثر من 213 متسابقًا من كبرى المشافي والمراكز الصحية في الوطن العربي.

وأوضحت الهيئة أن المستشفيات الفائزة شملت مستشفيات شرم الشيخ الدولي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك ومستشفى طيبة التخصصي، التي حصلت على جوائز البطل الذهبي في فئتي أكثر المستشفيات أمانًا وثقافة سلامة المرضى، بالإضافة إلى فوز مجمع الإسماعيلية الطبي ومجمع الشفاء الطبي بجوائز البطل الفضي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في الملتقى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية "ميدهيلث - MedHealth"، الذي يُعقد في أبوظبي، على مدار يومي 29 و30 أكتوبر 2024.

ويُحتفل في هذا الملتقى باليوبيل الفضي للاتحاد، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسه.

وقام الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات، والدكتورة اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، بتسليم الدكتور أحمد السبكي الجائزتين الماسية والذهبية للاتحاد في مجالي سلامة المرضى والتحول الرقمي للرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة مملكة البحرين، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، بالإضافة إلى نخبة من الوزراء وكبار قادة القطاع الصحي العربي.

وأعرب السبكي عن فخره وسعادته البالغة لفوز مصر، ممثلةً في الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالجائزتين الماسية والذهبية من اتحاد المستشفيات العربية، إضافة إلى خمس جوائز أخرى، مشيرًا إلى أن تلك الجوائز تُعدّ تتويجًا لجهود الهيئة في التحول الرقمي والاستدامة وجودة الرعاية الصحية، وتعكس التزام مصر بإرساء نظام رعاية صحية يلبي تطلعات المستقبل ويواكب تطوراته.

وتابع الدكتور السبكي: "نتبنى استراتيجية واضحة للتطوير المستمر للرعاية الصحية، وننفذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأعلى جودة، وفقًا للمعايير العالمية."

وهنأ الدكتور السبكي اتحاد المستشفيات العربية وقياداته بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أن "اتحاد المستشفيات العربية.. 25 عامًا من العطاء والتميز في مجال الرعاية الصحية."

ومن جانبه، قال الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية: "نشهد تطورًا سريعًا للنهوض بالرعاية الصحية في مصر بشكل شامل، مما جعل الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤهلة لحصد العديد من جوائز اتحاد المستشفيات العربية، مؤكدًا ريادتها في الرعاية الصحية على المستويين العربي والدولي."

وأضافت الدكتورة اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية: "نجحت هيئة الرعاية الصحية في تحقيق تقدم سريع ومذهل في قطاع الرعاية الصحية رغم التحديات الصحية والاقتصادية، واستطاعت تطبيق نظام صحي تكنولوجي قوي وآمن وأكثر استدامة."