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تعديل وقت الانتظار على الخط الثالث لمترو الأنفاق بسبب عطل فني

12:26 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مترو الأنفاق

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كتب- محمد نصار:
تصوير- محمد معروف:

عدلت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وقت الانتظار الحالي بين القطارات لحين الانتهاء من حل مشكلة تقنية.

وقالت الشركة، في بيان: ركاب الخط الأخضر الثالث، نود إعلامكم بأننا نعمل حاليًا على حل مشكلة تقنية مؤقتة أثرت على زمن الرحلات على الخط.

وأضافت: لضمان رحلة أكثر سلاسة، قمنا بتعديل وقت الانتظار الحالي بين القطارات إلى 6 دقائق، فريقنا يعمل بجهد لاستعادة الخدمة العادية في أقرب وقت ممكن. نعتذر عن أي إزعاج ونشكركم على تفهمكم وصبركم.

مترو الأنفاق الخط الثالث لمترو الأنفاق القطارات
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