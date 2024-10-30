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إلغاء استمارة 6.. أبرز تعديلات قانون العمل الجديد

11:09 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

وزارة العمل

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كتب- محمد عبدالناصر:
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يوفر للعاملين الأمان الوظيفي المناسب.
وأضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء.
وأوضح مجدي البدوي، أن القانون الجديد يؤكد على أهمية خلق توازن بين العمال وصاحب العمل؛ بما يضمن تنظيم العلاقة الثنائية بينهم في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل.
وتابع البدوي: من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لا يعتد بإمضاء استمارة إنهاء الخدمة - والمعروفة باسم «استمارة 6» - إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الاستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة استقاله في أي وقت دون حق.

قانون العمل اتحاد عمال مصر مجدي البدوي رئيس اتحاد عمال مصر
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