وزير الري: نتابع آبار المياه الجوفية لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، مشددا على قيام قطاع المياه الجوفية بتكثيف المرور الميداني لدراسة الطلبات تحقيق المراقبة والمتابعة المستمرة للخزان الجوفي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من قيادات الوزارة، اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي بالوادي الجديد فيما يخص وجود أعطال في تشغيل بعض آبار المياه الجوفية بالمحافظة.

وأشار سويلم خلال الاجتماع، إلى أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية في إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة والمساهمة في وضع الحلول اللازمة للانتهاء من الأعطال الموجودة ببعض الآبار الجوفية.

ونوه إلى الدور الهام لنواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تعزيز التواصل مع الأهالي وعرض الطلبات والمقترحات المقدمة من الأهالي فيما يخص آبار المياه الجوفية، وأيضا الدور الهام لأجهزة المحافظة في التواصل مع الأهالي والمساهمة في حل أية شكاوى مقدمة منهم.

كما أكد سويلم، أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلاً عن الري بالغمر بمحافظة الوادي الجديد لترشيد استخدام المياه، وقيام إدارات التوجيه المائي بعرض الممارسات الناجحة على المياه الجوفية ونشرها بين المزارعين.