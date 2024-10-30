كتب-محمد فتحي:

كشفت الهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-10-2024، على كافة الأنحاء في مختلف المحافظات.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأربعاء 30-10-204، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت الهيئة، إن هناك فرصة لتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.