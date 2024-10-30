وزارة الزراعة تكشف خطتها لخفض أسعار البيض الفترة المقبلة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، أن البلاد شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار بيض المائدة الفترة الماضية، رغم أن لدينا إنتاجا جيد منه يصل حد الاكتفاء الذاتي.

وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه ضخ جميع إنتاج الوزارة فى المنافذ التابعة لها بسعر 150 جنيها، للمساهمة في خفض أسعار كرتونة البيض وتوفيرها للمستهلك، بعد وصول أسعارها إلى 200 جنيهًا.

وأوضح أن هدف الوزارة هو زيادة المعروض بضخ كمية مناسبة من كراتين البيض لخفض الأسعار، وذلك بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.