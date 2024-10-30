الخميس.. وزارة الثقافة تحتفل بمئوية بوتشيني بالأوبرا

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة مئوية المؤلف الموسيقي العالمي بوتشيني، يحييها نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المديرة الفنية الدكتورة داليا فاروق، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج رانيا جمال.

تُقام الاحتفالية في الثامنة والنصف مساء غدٍ الخميس 31 أكتوبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من آريات أشهر أوبرات بوتشيني، منها "لابوهيم"، "مدام بترفلاي"، "توسكا"، "توراندوت"، و"جياني سكيكي"، ويؤديها النجوم: "السوبرانو" داليا فاروق، منى رفلة، جاكلين رفيق، جيهان فايد، "الباص" رضا الوكيل، "الباريتون" مصطفى محمد، خالد سمير "المتزوسوبرانو" چولي فيظي، "الباص باريتون" عماد عادل، و"التينور" عمرو مدحت، مصطفى مدحت. كما يصاحب الأعمال مقدمة باللغة العربية يرويها مصطفى مدحت.

يُذكر أن بوتشيني كان مؤلف أوبرا وقائد أوركسترا وعازف أورغن إيطالي، عاش في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث وُلِد في 22 ديسمبر 1858 في بلدة لوكا الصغيرة بإيطاليا. واجه مصيرًا صعبًا، فقد توفي والده بشكل مأساوي وهو في الخامسة من عمره، وورث حب الموسيقى منه، ثم تعلّم على يد عمه فورتادو، والتحق بمعهد ميلانو للموسيقى. ومن أشهر أعماله "مدام بترفلاي"، "لابوهيم"، "توسكا"، و"توراندوت". توفي في بروكسل في نوفمبر 1924.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تأسست عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، حيث يضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.