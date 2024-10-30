نقيب الأطباء: لدينا 79 ألف عيادة خاصة.. ونعاني خللا شديدا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن هناك 79 ألف عيادة طبية خاصة في مصر من مطروح إلى أسوان.

وأوضح "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا العدد من العيادات أقل كثيرا من المعدلات الطبيعية الموجودة بدول العالم، وأن هناك خللا شديدا جدًا في عدد العيادات في مصر ونحتاج لأضعاف هذا الرقم، منوهًا بأن النظام الصحي في مصر ودور القطاع العام لابد أن يكون له دور كبير.

قال عبدالحي: إن حجم القطاع الخاص بالكشف العادي يصل لـ70%، وغالبية المرضى يتوجهون لعيادات خاصة أو مستوصفات، لافتا إلى أن هناك 30% يتوجهون للمنشآت الطبية الحكومية، والحالات الطارئة تتوجه بشكل أكبر للمستشفيات الحكومية وليس العيادات الطبية الخاصة.

وتابع: "التعامل مع العيادات وتحويلها إلى منشأة إدارية جاء بطريقة عشوائية، والأطباء وجدو العيادة مغلقة بالشمع الأحمر من جهات حكومية.

وتابع: في كل محافظة تم التعامل بطريقة مختلفة عن الأخرى، موضحا أن تنفيذ قرارات المحافظين بتحويل العيادة الخاصة إلى منشأة إدارية اختلف من محافظة لأخرى.