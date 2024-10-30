إجراءات وأوراق مطلوبة.. كيف تتم مقايسات تركيب عدادات الكهرباء "منزلي" و"تجاري"؟

كتب - محمد صلاح

تختلف مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت باختلاف نوع الوحدة السكنية أو التجارية وحالتها، وبات من الضروري معرفتها وكيفية حسابها عند التقديم على طلب إدخال كارت كودي بدلاً من العداد القديم.

وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر حسابها الرسمي الإلكتروني تفاصيل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء الكارت، وما يتعلق بها من أوراق مطلوبة ومميزات.

ويوجد بعض المقاييس العامة التي يجب توافرها عند مقايسات تركيب عدادات الكهرباء سواء لمكان تجاري أم سكني، أو بيت قديم أم حديث، وهي كما يلي:

* المساحة: يجب أن تتناسب مساحة الوحدة مع قدرة العداد.

* الوصلة الأرضية: يجب أن تكون آمنة وقانونية للمنزل المراد تركيب العداد به.

* التصاريح اللازمة: الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، مثل الحي أو المنطقة الصناعية.

وتشمل الأوراق المطلوبة لعمل مقايسات تركيب عدادات الكهرباء:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من إثبات ملكية الوحدة.

- صورة من مقايسات العداد.

- تقديم موافقة من الحي على قانونية الوحدة.

- تضاف البطاقة الضريبية أو السجل التجاري في حال كان المكان لغرض تجاري.

وعن كيفية سداد مقايسة تركيب عداد الكهرباء، فيمكن السداد الإلكتروني من خلال موقع شركة الكهرباء التابع لها في منطقتك، أو يمكن السداد في مركز الخدمة التابع له.

وتشمل الخطوات اللازمة لتركيب عداد كهرباء:

* الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتسجيل حساب جديد.

* النقر على خيار «تركيب عداد قانوني لأول مرة».

* كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

* إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

* دفع الرسوم المقررة لعملية التركيب، ثم انتظار الموظف بالشركة لكي يأتي لتركيب العداد.

ويستغرق الانتهاء من تنفيذ المقايسة 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة.