موجة تقلبات جوية مُنتظرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين

أمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي بالظواهر

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 4 نوفمبر 2024.

طقس الأربعاء:

يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون حاراً على جنوب الصعيد.

تظهر شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

طقس الخميس:

توقعات بأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس من الجمعة إلى الأحد:

من المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

طقس الإثنين:

من المتوقع هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.