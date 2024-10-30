وزارة الثقافة تنظم احتفالية عيد الطفولة في أوبرا الإسكندرية.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية يحييها طلاب مركز تنمية مواهب الإسكندرية بإشراف فني للدكتورة هدي حسني، وذلك في السابعة مساءً اليوم الأربعاء 30 أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الاحتفالية باقة من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية التي يقدمها طلاب فصل كورال الأطفال بالإسكندرية ودمنهور، تحت تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو للدكتور محمد حسني. تشمل الأغاني: "مصر التي في خاطري"، "كان في فراشة صغنططة"، "بكره أجمل من النهارده"، "طلعت يامحلا نورها"، "أنا عندي بغبغان"، "على باب مصر"، "بكره أجمل من النهارده"، "لحن الصنايعية"، "يا اللي عاش حبك يعلم"، "الباقي هو الشعب"، "يمامه بيضا"، "يا ورد على فل وياسمين"، و"مصر يحميكي لأهلك".

كما سيتم تقديم أغاني فلكلورية إفريقية وأمريكية وفرنسية، منها "محاربي زولو"، "عادت القطة"، و"الأعمى"، من غناء الواعدين: بهار نور، لوجين، مريم عماد، ياسمين على، كارما الشرقاوي، ياسمينة محمود، وروان محمد.

كما يقدم فصل الباليه، تصميم وتدريب خلود رضا، تابلوهات استعراضية على أنغام "كل سنة وانتو واحنا"، "أدي أدي العيد السنة دي"، "أيد لوحدها متسقش"، "تعظيم سلام"، "فيها حاجة حلوة"، و"امسك حلمك".

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالي والعربي، الفيولينة، العود، القانون، الجيتار، الكمان الشرقي، الفلوت، الكلاكيت، كورال الأطفال، فصول الرسم، والإيقاع، وغيرها. كما يضم المركز فصولًا لذوي القدرات الخاصة، ويعتاد إقامة حفلات للدارسين في نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهودهم خلال الفصل الدراسي.