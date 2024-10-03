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تراجع الحرارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

10:12 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الانخفاض، يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد نهارًا مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.

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