أوائل طلبة الكليات العسكرية لمصراوي: جاهزون للدفاع عن الوطن

كتب- محمد سامي:

التقى مصراوي، مع عدد من أوائل الطلبة، الذين تحدثوا عن تجربتهم داخل الكليات العسكرية، ومراحل التعليم والتدريب التي خضعوا لها، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبوها، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية وطلبة الكليات العسكرية.

ملازم مصطفى أيمن السيد جاويش

قال ملازم مصطفى أيمن السيد جاويش، أول دفعة من الكلية الحربية، إن الكلية تركز على بناء شخصية الطالب المقاتل، وتحويله من طالب مدني إلى فرد مقاتل يمتلك المهارات والسمات النفسية والبدنية اللازمة لتحمل الحياة العسكرية. وأوضح أن الكلية الحربية تُعتبر المنبع الذي يتخرج منه سنويًا ضباط جدد يقودون وحداتهم الفرعية نحو مستقبل مشرق للقوات المسلحة.

ملازم شادي محمد عبد المحسن قابل

بدوره، أوضح ملازم شادي محمد عبد المحسن قابل، أول دفعة من الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكلية تتضمن أحدث المقلدات والمعامل الحديثة عالميًا للأسلحة، حيث تدرب على أحدث المنظومات والأجهزة. وأشار إلى أن الكلية تهدف إلى تخريج ضابط قادر على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة خلال خدمته، مما يدعم منظومة التأمين الفني في مجال الصيانة.

ملازم أول طبيب أحمد شكري عيد

قال ملازم أول طبيب أحمد شكري عيد، أول دفعة من كلية الطب للقوات المسلحة، إن انضمامه للقوات المسلحة كان حلمًا يراوده منذ الصغر. وأوضح أن الكلية عملت على بناء شخصية الطالب المقاتل لديه، وتحويله إلى فرد يمتلك المهارات والسمات اللازمة لتحمل الحياة العسكرية. كما أشار إلى أن نظام الامتحانات والتقييم في الكلية يعد من أهم نقاط التميز، حيث يتم استخدام نظم رقمية للتقييم دون تدخل بشري.

ملازم بحري عادل حاتم أحمد لبيب

وأكد ملازم بحري عادل حاتم أحمد لبيب، أول دفعة من الكلية البحرية، أن هناك منظومة متطورة وحديثة على مستوى عالمي فيما يخص التعليم والتدريب داخل الكلية. وأضاف أنه يتم تدريب الطلبة على أسلحة ووحدات بحرية متطورة تقنيًا، بالإضافة إلى منحهم فرص تدريب خاصة مثل "الصاعقة البحرية والغطس".

ملازم طيار أنس أحمد فؤاد موسى

وأشار ملازم طيار أنس أحمد فؤاد موسى، أول الكلية الجوية، إلى أن الكلية استعانت بأفضل المناهج العالمية لتحقيق مستوى عالٍ من الحرفية في خريجيها. وأوضح أن الكلية تمتلك أحدث المنظومات التدريبية، حيث يتلقى الطالب المحاضرات عبر منظومة تفاعلية.

ملازم محمود أحمد عبد الفتاح

كما أكد ملازم محمود أحمد عبد الفتاح، أول كلية الدفاع الجوي، أن الكلية توفر معامل حديثة للأسلحة، مما يمكن الطلاب من التدريب المستمر عليها. وأوضح أن التعليم يركز على إعادة تكوين الشخصية وغرس قيم الولاء والانضباط، ليكون الخريج جاهزًا للعمل مع وحدته الجديدة.

الملازم عمر أحمد محمد طه

وأخيرًا، قال ملازم عمر أحمد محمد طه، أول الكلية الفنية العسكرية، إن المنظومة التعليمية داخل الكلية تتماشى مع أحدث المناهج العالمية. وأشار إلى أهمية الأنشطة الترفيهية والثقافية في إعادة بناء شخصية الطالب المقاتل، مع تعزيز وعيه الديني والأمني وبث روح الولاء والانتماء تجاه الوطن في ظل التحديات الحالية.