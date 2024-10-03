مدير الأكاديمية العسكرية يهدي الرئيس السيسي مصحفًا تذكاريًا

كتب- محمد أبو بكر:

أهدى الفريق أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصحفًا تذكاريًا.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمين الولاء من طلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الطلبة خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية.