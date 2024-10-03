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السيسي يشهد تشكيل طلبة الكليات العسكرية بأجسادهم "الأوكتاجون"

08:22 م الخميس 03 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جسد طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة "الأوكتاجون، حيث شكل رجال الموسيقات العسكرية شعار القوات المسلحة "درعها وسيفها"، فالدرع لحماية مقدراته الغالية، والسيف لمن تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن.

وشكل الطلبة بأجسادهم أيضا شعارى "تحيا مصر" و"6 أكتوبر، و10 رمضان".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

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