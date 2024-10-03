السيسي يشهد مهارات فنية باستخدام السلاح خلال حفل تخرج الكليات العسكرية
08:00 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:
يشهد الآن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهارات فنية باستخدام السلاح.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.
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