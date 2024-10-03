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السيسي يشهد مهارات فنية باستخدام السلاح خلال حفل تخرج الكليات العسكرية‎

08:00 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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    حفل تخرج الكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الآن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهارات فنية باستخدام السلاح.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الكليات العسكرية حفل تخرج الكليات العسكرية مهارات فنية باستخدام السلاح
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