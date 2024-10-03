مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع أحدث الصواريخ والردارات الموجودة في مصر

كتب- محمد سامي:

قال اللواء الدكتور وائل مختار محمد، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، إن الطلاب في الكلية يتم إعدادهم عسكريًا وعلميًا على أعلى مستوى، مما يتيح لهم القدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الحديثة، موضحًا أن الطالب في كلية الدفاع الجوي يتلقى إلى جانب دراسته للمواد العسكرية تأهيلاً للحصول على بكالوريوس الهندسة وبكالوريوس العلوم العسكرية.

وأكد اللواء الدكتور وائل مختار أن الطلاب في الكلية يخضعون لإعداد ثقافي وتربوي يهدف إلى إعادة تكوين شخصياتهم وغرس قيم الولاء والانضباط لديهم، مما يجهزهم للتعامل مع وحداتهم الجديدة وفق تقاليد العسكرية المصرية الأصيلة.

وأشار إلى أن الطالب يدرس مواد الهندسة، حيث يحصل الخريج على بكالوريوس الهندسة في تخصصات مثل "الاتصالات والإلكترونيات، الحاسب والنظم، والميكاترونيكس والروبوتات"، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي.

كما أوضح اللواء أن الكلية تحتوي على معامل واقعية وحديثة للأسلحة المستخدمة في تشكيلات قوات الدفاع الجوي، ويقوم الطلاب بالتدريب عليها بشكل مستمر.

وقال اللواء الدكتور وائل مختار إنه يتم تأهيل الطلاب بما يتناسب مع طبيعة مهامهم في حماية سماء مصر، ويتم ذلك عبر عدة محاور تشمل:

أولاً: التأهيل العسكري

الذي يعزز الانضباط الذاتي وسرعة رد الفعل واتخاذ القرار السليم في ظروف مختلفة.

ثانياً: التأهيل الهندسي

حيث يحصل الطلاب على بكالوريوس الهندسة وفقًا لبرامج تتماشى مع التطورات الكبيرة في أنظمة التسليح، مع التركيز على تطوير منظومة التعليم بالكلية.

ثالثًا: التأهيل التخصصي لأسلحة الدفاع الجوي

الذي يتم وفق متطلبات قوات الدفاع الجوي، حيث يتم تدريس التخصصات الدقيقة من خلال الفصول التعليمية والمحاكيات المتطورة، بالإضافة إلى التدريب العملي على المعدات الحقيقية في وحدات الدفاع الجوي.

رابعًا: التأهيل الوجداني

الذي يرفع من مستوى الثقافة والوعي والانتماء لدى الطلاب، مما يمكنهم من مواجهة التأثيرات النفسية المعادية وحروب الجيل الرابع.

وأضاف اللواء د. وائل مختار أن الطالب يتم تأهيله داخل الكلية على التعامل مع جميع المدارس المختلفة في الدفاع الجوي، سواء الشرقية أو الغربية، من خلال دراسة المواد والعلوم النظرية الحديثة.

كما أكد على أن المناهج يتم تحديثها بشكل دوري لمواكبة أحدث التطورات في الكليات العسكرية حول العالم، سواء في المجال الهندسي أو في مجال الدفاع الجوي.

وأشار إلى أن كلية الدفاع الجوي شهدت في السنوات الأخيرة تطويرًا كبيرًا في المناهج العسكرية والهندسية والمعامل، حيث تم إدخال مواد جديدة تتناسب مع العلوم الحديثة المستخدمة في هذا السلاح الحيوي.

ولفت اللواء إلى أن تكنولوجيا الدفاع الجوي تعتمد على تطبيقات الهندسة والعلوم النظرية، حيث يتم تعليم الطالب على مختلف استخدامات المعدات سواء في التعليم أو التدريب، مع التركيز على مجالات الرادارات والصواريخ.

وفي ختام تصريحاته، وجه اللواء د. وائل مختار رسالة لأسر الخريجين مهنئًا إياهم بتخرج أبنائهم، معبرًا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها في تنشئة هذا الجيل المميز.

كما وجه رسالة للخريجين أكد فيها أن هذا اليوم هو بداية لمسؤولية جديدة، حيث تم إعدادهم على مدى سنوات من العمل الجاد، وأكد على ضرورة استمرارهم في تنمية قدراتهم حتى يكونوا دائمًا على أتم استعداد لهذه المهمة المقدسة المتمثلة في حماية سماء مصر، لضمان بقاء راية مصر عالية وخفاقة.