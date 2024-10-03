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BBC

السيسي يشهد عرض الموسيقات العسكرية خلال حفل تخرج الكليات العسكرية‎

07:51 م الخميس 03 أكتوبر 2024
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    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية (1)
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية
  • عرض 7 صورة
    حفل تخرج الكليات العسكرية (2)
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    حفل تخرج الكليات العسكرية (3)
  • عرض 7 صورة
    الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الآن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض الموسيقات العسكرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج الكليات العسكرية الكليات العسكرية عرض الموسيقات العسكرية
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